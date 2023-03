Questa è una pigna di sequoia e contiene tanti piccoli semini. Per noi è del tutto normale pensarci, che da anche uno solo di questi quasi insignificanti semini possa nascere una delle creature più grandi e imponenti che si siano mai viste sulla Terra. Alberi che superano anche gli 80 metri di altezza e capaci di vivere per migliaia e migliaia di anni.

Diamo per scontato che questo accada anche con le piantine sui nostri balconi ma, se ci fermiamo a riflettere un momento, ci sarebbe da slogarsi una mascella dallo stupore. Come diavolo è possibile che in quel semino ci siano tutte le informazioni necessarie per sviluppare processi chimico-fisici incredibilmente complessi... e conoscenze?

Sì conoscenze, frutto di milioni di anni di esperienza accumulata per come accedere alle fonti vitali, acqua luce, e minerali da trasformare in energia e materiale organico; e strategie per difendersi da enti esterni e per garantirsi la riproduzione.

Tutte queste incredibili cose in quell'insignificante semino?

Facciamo anche noi parte di questa incredibile realtà, con le cose stupefacenti che siamo e sappiamo fare, ma anche con le nostre grandi stupidità che potremmo evitare se ci soffermassimo a pensarci e, mascella pendula per lo stupore, un semplice inchino di fronte a tanta “magia”!



Fonte: oltrelespine.blogspot.com