Prosegue l'avanzata dei talebani all'interno delI'Afghanistan, dopo che nel pomeriggio di sabato hanno preso il controllo dei capoluoghi delle province di Patika e Kunar.

La caduta di Sharan, nella provincia di Paktika a 200 km a sud di Kabul, è stata confermata dal capo del consiglio della regione che ha dichiarato che tutti gli uffici pubblici sono sotto il controllo delle milizie islamiche.

Stessa sorte è toccata anche ad Asadabad , capoluogo della provincia di Kunar a 235 km a est della capitale. Adesso i talebani controllano più della metà dei capoluoghi di provincia del Paese, mentre sembra inarrestabile la loro avanzata verso Kabul. Aspri combattimenti si registrano a Maidan Shar, che si trova a sud ovest a 40 km dalla capitale.

Hamid Karzai International Airport in Kabul today. Mass exodus. These are the lucky ones. I'm told, we don't want to go but we have no choice, we need to survive and so do our children #Afghanistan pic.twitter.com/YeWVWLRDMe