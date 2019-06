Locazioni brevi…e sicure, con Speciale Case Vacanza di Ergo Assicurazione Viaggi

Affitti brevi, home sharing e case vacanza rappresentano sempre più spesso un'alternativa alla vacanza in villaggio o hotel. Ma ai grandi vantaggi di queste soluzioni (maggiore libertà e indipendenza, nessun orario da rispettare, una indubbia convenienza economica) si affiancano anche rischi che le normali polizze di assicurazione viaggio faticano a coprire (un appartamento diverso da quello promesso… o addirittura inesistente, un danno causato involontariamente alla casa o al suo contenuto, una possibile truffa come sempre più spesso si legge sui giornali).

ERGO Assicurazione Viaggi propone ormai da sei anni con un ottimo successo di vendite e riscontri positivi da parte degli assicurati la polizza “Speciale Case Vacanza”, studiata ad hoc per coprire con un unico prodotto tutti i rischi legati all'affitto di una casa o di un residence, e per vivere la vacanza a "problemi zero".

Con un'offerta che spazia dall'annullamento della prenotazione alla necessità di interrompere il soggiorno con rimborso della parte non goduta, dall'indennizzo in caso di immobile non conforme a quello concordato a quello in caso di atti fraudolenti (immobile inesistente) fino alla copertura dei danni causati al proprietario dell'abitazione, la polizza rappresenta oggi sul mercato italiano delle assicurazioni di viaggio l'unica risposta esistente alle richieste di sicurezza di questa larga fetta di viaggiatori "in affitto".

Speciale Case Vacanza si può acquistare direttamente sul sito www.ergoassicurazioneviaggi.it: è sufficiente indicare il numero di assicurati, il periodo, la destinazione e il valore del soggiorno per ottenere immediatamente un preventivo. E se i viaggiatori desiderano anche una tutela personale per i piccoli e grandi imprevisti che possono rovinare una vacanza (spese mediche, furto o danni al bagaglio, annullamento del viaggio) è possibile aggiungere la polizza Assistenza e Spese Mediche, offerta in tre varianti di prezzo e prestazioni, con una soluzione per tutte le tasche e con la possibilità di creare un prodotto personalizzato con le garanzie assicurative necessarie.