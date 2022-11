"Mi chiamo Yamila Jimènez sono nata in Bolivia e dal 2007 sono in Italia da bambina mi ha sempre piaciuto cantare infatti il canto è diventato un hobbit però dopo che sono arrivata in Italia cioè dal 2010 che ho iniziato a prendere il canto come un lavoro, ho iniziato cantare in una band o gruppo latinoamericano come vocalist, dopo ho iniziato a lavorare con altre band come sensation, latina, ecc.

Però dal 2020 ho iniziato i miei primi passi come solista come Mariachi musica messicana infatti non canto solo musica messicana canto anche altri ritmi come cumbias, bachatas, salsa, merengues, baladas e musica certaneja brasiliana.

Il titolo della canzone è soy feliz sin ti.

Ho scritto il testo e un produttore boliviano ha fatto la melodia è gli arrangiamenti lui si chiama Richad Gonzalo Ramos Oliver .

La canzone è per dare un messaggio alle donne di non arrendersi mai, che le relazioni tossiche non sono sane e che possono risorgere dalle cenere come la fenice così saranno le donne che sempre hanno voluto".