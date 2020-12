Un accordo storico è stato raggiunto tra Unione Europea e Cina. Sarà infatti possibile per le imprese del vecchio continente, intraprendere business in quella nazione beneficiando delle stesse condizioni delle imprese locali... e viceversa. Questa svolta apre un universo di nuove occasioni per le aziende del vecchio continente.

L'accordo è stato sancito in un summit in videoconferenza a cui hanno partecipato i massimi rappresentanti di Cina e Ue con, da un lato, Ursula von der Leyen e Charles Michel, rispettivamente presidente della Commissione Ue e presidente del Consiglio Ue, e dall'altro il presidente cinese Xi Jinping.

L'accordo attuale, che prevede soltanto delle linee guida e va considerato alla stregua di un accordo di principio, dovrà essere definito nei dettagli nei prossimi mesi.

I settori economici interessati all'accordo riguardano produzione, telecomunicazioni e anche gli ospedali privati.

Con il mercato cinese fatto da 1,5 miliardi di persone, per l'Unione Europea è un risultato importantissimo ed una grande opportunità di sviluppo per le imprese.

Una volta avviato, i contenuti dell'accordo saranno esaminati e valutati annualmente da entrambe le parti.