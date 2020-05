È una fase difficile, quella attuale, per il mercato del grano, che non riesce a stabilizzare i prezzi.

La pandemia ha creato problemi alla domanda, mentre si prevede che siano ottime le previsioni per il prossimo raccolto, fattore che immancabilmente finirà per aumentarne l'offerta in modo considerevole. Inoltre, dagli USA, arrivano notizie su un livello record delle scorte.

Così, nonostante le 500mila tonnellate di grano macinato acquistate dall'Algeria - il maggiore acquirente di grano dell'Unione Europea - i suoi prezzi all'Euronext hanno continuato ad oscillare tra i 184 euro la tonnellata, registrato ieri, fino ai 186 odierni.