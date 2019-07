La Nivea discrimina la comunita' Gay!

Affermazione pesante ed omofoba quella della casa di bellezza Nivea , che alla domanda di un giornalista: "i vostri prodotti sono rivolti anche ai gay?" risponde: "La Nivea non fa prodotti per il pubblico Gay!".

Una risposta secca e cruda che ha lasciato senza parole milioni di gay in tutto il Mondo, che se fino ad oggi hanno usato il marchio Nivea come bagnoschiuma o creme di bellezza, da questo momento preferiranno usare altri prodotti, che non abbiano atteggiamenti di ostilita' e discriminatorie, contro i gay!

Da questa secca risposta si comprende anche uno degli spot messi in circolazione dalla Nivea, che ha tanto di allusione "omofobica" contro i gay, dove un gruppo di ragazzi aprendo un armadietto di una palestra, scoprono dei prodotti nivea dalle tinte rosa e hanno un espressione di evidente stupore e disapprovazione!

Un comunicato cosi' forte del Brand, ha scatenato polemiche e rotture anche all'interno dello stesso marchio, dove l'agenzia di promozione della Nivea, ha preferito allontanarsi da un prodotto cosi' omofobo!

Ma la Nivea sembra che non sia nuova a slogan che ledono o offendano alcune categorie i persone, solo un anno fa ha lanciato una campagna pubblicitaria dove assicurava che " il bianco rappresenta la purezza assoluta!" alludendo al colore di una razza! In questo caso si e' trattato di razzismo nei confronti delle persone di colore...

Staremo a vedere, che tipo di conseguenza a livello internazionale, una presa di posizione cosi' offensiva verso la comunita' GLBTQ , possa comportare ad un marchio cosi' famoso, e' prevedibile un calo improvviso di vendite , come e' gia' accaduto per altri Brand, che hanno usato slogan "omofobi", come la pasta Barilla, che in pochi anni era quasi andato in fallimento , per le perdite su scala mondiale, del prodotto! Solo con le dovute scuse alla comunita' GLBTQ e con una campagna pubblicitaria "riparatrice" a favore dei gay, sono riusciti a riemergere dalla profonda crisi in cui erano piombati!

La Nivea e' leader, sino ad oggi, di prodotti di bellezza sia per uomo che per donna e sappiamo molto bene che il mondo gay e' uno dei target piu' ambiti dai marchi di prodotti di bellezza, poiché e' uno dei fruitori piu' grandi al mondo di questo tipo di prodotti!

Per cui se tutto il mondo gay all'unisono , da domani decidesse di boicottare la Nivea, non comprando piu' prodotti con questo marchio, nel giro di pochi anni il brand Nivea potrebbe estinguersi come i dinosauri nella preistoria!

Staremo a vedere cosa succedera'!