I Ferragnez sposi... e allora?

Se pensavate che il matrimonio dell’anno fosse stato quello tra il principe Harry e Meghan Markle, vi sbagliavate di grosso! Il vero Royal Wedding 2018 si è celebrato a Noto, in Sicilia, sabato 1 settembre. Parliamo, ovviamente, del #TheFerragnez Wedding, un evento che ha visto coinvolti più di 30 mila autori unici su tutto il web, i quali hanno prodotto complessivamente oltre 117 mila post targati #TheFerragnez nei tre giorni di celebrazione (dal 31 agosto al 2 settembre per essere precisi).

Così, inizia un comunicato di Blogmeter, azienda specializzata nel monitoraggio e nell'analisi dei social media, che descrive le "interazioni" causate dall'evento rappresentato dal matrimonio tra Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez.

Lei di mestiere fa l'influencer, promuovendo sul web se stessa insieme ai vestiti e gli oggetti di abbigliamento di marchi famosi e pubblicando foto e apologhi a corredo sul suo blog e sui canali social. Lui di mestiere fa il cantante rap.

Due personaggi di successo che vivono di immagine e promuovo se stessi per promuovere la loro immagine, che è ciò che gli garantisce il successo, in una specie di circolo vizioso che ha avvolto protagonisti e fan e di cui ormai protagonisti e fan non si domandano più neppure il perché.

Nessuna reprimenda, per carità, nei confronti del matrimonio social, dei protagonisti che lo hanno promosso e delle persone che, avidamente, hanno cercato di carpirne tutti gli aspetti e tutti i minimi particolari.

C'è solo una domanda che vorrei porre, soprattutto ai fan, che si sono sentiti appagati nel voler conoscere tutti i segreti dei signori Lucia:

Tutto questo... cui prodest?