Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ufficiali: caratteristiche, disponibilità e prezzo

Oggi Samsung ha presentato i suoi due nuovi top di gamma, il Samsung Galaxy S9 ed il Samsung Galaxy S9 Plus. Entrambi dotati di una CPU Exynos 9810 e di un processore grafico Mali-G72 MP18 supportati da Android 8.0 Oreo, i due dispositivi differiscono per le dimensioni dello schermo, 5,8" per l'S9 e 6,2" per il Plus.

A livello estetico non sono molto diversi rispetto ai precedenti Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus, ma integrano qualche dettaglio e qualche funzionalità aggiuntiva che di certo li faranno risultare ancor più interessanti.

Il maggiore cambiamento è sicuramente legato al comparto fotografico. Infatti, l'unica fotocamera posteriore del Galaxy S9 e la principale delle due posteriori del Galaxy S9 Plus sono adesso dotate di doppia apertura variabile. Questa caratteristica è unica tra gli smartphone e dovrebbe migliorare la qualità generale degli scatti in tutte le condizioni di luminosità.

Ma ci sono anche altre novità... Entrambi i modelli sono dotati del lettore di impronte digitali sul retro, ma in una posizione più comoda rispetto a prima. Tra i sistemi di sblocco c’è anche il riconoscimento dell’iride combinato con il riconoscimento facciale che permette una maggiore precisione e rapidità.

Nei nuovi Galaxy migliora anche la qualità audio, grazie al Dolby Atmos e al lavoro svolto da AKG. Ma non va neppure dimenticata la nuova Dex Pad per utilizzare i due dispositivi come un vero e proprio PC.

Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus arriveranno sul mercato a metà del prossimo mese di marzo e verranno proposti in tre colorazioni: Midnight Black, Coral Blue e Lilac Purple. Il Samsung Galaxy S9 sarà venduto a 899 euro, mentre il Galaxy S9 Plus a 999 euro.