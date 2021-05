Il crowdfunding reward based, ovvero basato sulle ricompense, consiste in una raccolta fondi, dove le persone donano una somma di denaro per un progetto o un'azienda, con l'aspettativa di ricevere una ricompensa non finanziaria in cambio, come beni o servizi in una fase successiva. Un esempio comune è un progetto o un'attività che offre un servizio unico (premi) o un nuovo prodotto (prevendita) in cambio di un investimento. Questa forma di crowdfunding consente alle aziende di lanciare con ordini già registrati e flusso di cassa assicurato (un problema importante per le nuove imprese) e raccoglie un pubblico cliente già prima del lancio di un prodotto o servizio, soprattutto innovativo.

Caratteristiche principali:

I fondi dati non devono essere rimborsati ; ti basta fornire il servizio o la merce promessa.

; ti basta fornire il servizio o la merce promessa. Gli ordini vengono garantiti prima del lancio di un nuovo prodotto e la campagna di crowdfunding ti consente di costruire la tua base di clienti mentre raccogli fondi .

. Sei obbligato a mantenere le tue promesse nei tempi previsti.

nei tempi previsti. È un' opzione popolare per le startup e gli imprenditori in quanto fornisce un modo per finanziare il lancio di nuove società o prodotti.

in quanto fornisce un modo per finanziare il lancio di nuove società o prodotti. È particolarmente adatto per prodotti e servizi che siano innovativi o che raccolgano alti livelli di attenzione da parte dei consumatori.

o che raccolgano alti livelli di attenzione da parte dei consumatori. Concetti o prodotti complicati sono meno adatti per il crowdfunding reward based.

Con il contributo di Aggreghiamoci.Online