Il nuovo singolo di Mowgli, artista di Torre del greco

“NSW FREESTYLE #3” è il terzo freestyle di questa saga che ha il fine di mostrare le mie doti (diciamo che questa saga può essere considerata come il mio biglietto da visita). In questo freestyle MOWGLI critica alcune brutte abitudini e racconta di se stesso mettendo in mostra ancor di più le proprie capacità. Questo è l’inizio della carriera di MOWGLI e Gianluca pronti a tutto per raggiungere il proprio obiettivo.

Il sound è caratterizzato da suoni elettronici accompagnati da batterie tipiche del genere Rap/Trap.

Radio date: 28 aprile

Etichetta: Orangle Srl - www.oranglerecords.com

Gianluca Giuseppe Piedepalumbo in arte MOWGLI nasce a Torre del Greco nel 2004. Sin da piccolo è sempre stato circondato dalla musica dato che il padre è un musicista.

Da qualche mese frequenta l'It's Classic Studio per elevare la qualità dei propri pezzi e fare lo step successivo per dare uno slancio decisivo alla sua carriera artistica.

Grazie a Paco6x riesce a muovere i primi passi del suo percorso musicale pubblicando nel 2022 il suo primo singolo intitolato “Occupat”. "La musica permette di esprimermi al 100%per me è una sorta di psicologo e quando ho una base nelle cuffie riesco a creare, quasi magicamente, un flusso di coscienza che mi permette di migliorare anche sotto l’aspetto umano". Queste le sue parole.

CONTATTI SOCIAL

Spotify: https://open.spotify.com/artist/048wJUTvO90bEipRqJlpfa