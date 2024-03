L'infiammazione cronica è una condizione che può, sul lungo periodo, minare la nostra salute. Infatti, l'infiammazione, quando è cronica e lavora per anni in maniera silente, poi può esplodere causando o peggiorando malattie come l'asma, la depressione, il diabete e malattie cardiovascolari.

Da qui l'importanza di ridurre l'infiammazione. L'infiammazione si combatte con lo stile di vita, evitando il fumo e gli alcolici, cercando di gestire lo stress, garantendosi il giusto numero di ore di sonno, praticando una moderata attività fisica. Non solo, l'infiammazione si può contrastare anche a tavola.

Alcuni alimenti risultano particolarmente antinfiammatori mentre altri possono favorire l'infiammazione. Pertanto, una dieta antinfiammatoria prevede di privilegiare gli alimenti che riducono l'infiammazione cronica e di ridurre gli alimenti pro infiammatori.

Alimenti antinfiammatori sono frutta e verdura, cereali integrali, tè verde, spezie e legumi. Mentre gli alimenti pro infiammatori sono le carni lavorate, le bevande con zuccheri aggiunti, le merendine industriali e i cereali raffinati, insomma, tutti quei cibi che scegliamo perché sono buoni e un boccone tira l'altro.

Ma se pensi che seguire una dieta antinfiammatoria voglia dire privarsi del gusto sbagli! Esistono gustosissime ricette antinfiammatorie che mettono allo stesso livello sapore e salute.

Se sei interessato all'argomento puoi fare click sul link sotto l'articolo, potrai trovare molte idee per portare in tavola deliziose ricette per ridurre l'infiammazione.