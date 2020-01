Assegnati nella notte i prestigiosi Golden Globe con cui i membri della stampa estera che lavora a Hollywood (HFPA) eleggono i migliori film e le migliori interpretazioni dell'anno, influenzando le scelte degli Academy Awards e quindi anticipando a volte il verdetto degli Oscar.

Quest'anno C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino si è portato a casa ben 3 premi: miglior comedy, miglior sceneggiatura e miglior attore non protagonista. Le sorprese sono arrivate nelle categorie: miglior film drammatico e miglior regia, laddove Sam Mendes per 1917 ha battuto il favorito The Irishman.

Colpo di scena anche nella categoria best actor comedy/musical dove ha vintoTaron Egerton per il biopic su Elton John Rocketman battendo il favorito della vigilia Eddie Murphy per Dolemite is my name.