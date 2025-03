Il rotolo mimosa è un dessert primaverile ed estivo che unisce la sofficità del pan di Spagna alla golosità della crema ganache al cioccolato e alla freschezza delle fragole. La base del rotolo, leggera e morbida, si arrotola facilmente senza rompersi, creando un vortice di sapori irresistibile.

La crema ganache, un connubio cremoso di cioccolato fondente e panna fresca, avvolge le fragole, che con il loro sapore dolce e leggermente acidulo, donano un tocco di colore e vivacità al dolce. Perfetto per concludere un pasto in bellezza o per festeggiare occasioni speciali, il rotolo mimosa è un'esplosione di gusto che conquisterà tutti i palati.