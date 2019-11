Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di cozze sgusciate, precotte E surgelate. Il prodotto incriminato è a rischio salmonella.

Si tratta delle “cozze cilene sgusciate precotte surgelate” in confezione da 250 grammi a marchio Selex, di Panapesca Spa, provenienti dallo stabilimento di Massa e Cozzile, e con data di scadenza marzo 2021.

La salmonella è un agente batterico comune nei casi di infezioni trasmesse dagli alimenti che possono avvenire per assunzione diretta di un prodotto o tramite suoi derivati, se consumati crudi o non pastorizzati e che possono causare disturbi gastrointestinali che, in alcuni casi, possono richiedere persino il ricorso al ricovero in ospedale, specie in soggetti più deboli, quali bambini ed anziani.

La salmonella può essere inoltre trasmessa ingerendo alcune bevande contaminate, ma anche per contatto. La salmonellosi può essere responsabile soprattutto di infezioni gastrointestinali