SSD e HDD sono due tipologie di dispositivi di archiviazione utilizzati come unità locale di un computer portatile. Entrambi hanno dei lati positivi e negativi. É meglio quindi un Solid State Drive o un Hard Disk Drive? Prima di ricevere a questa domanda, capiamo cosa sono questi due dispositivi.

Cos'é un SSD?

SSD é l'acronimo di Solid State Drive. Viene chiamato cosí perché non dispone di alcuna parte mobile ed é simile ad una chiavetta USB. In termini profani, SSD é definibile come un dispositivo USB molto grande e piú sofisticato. Le informazioni sulle SSD vengono memorizzate nel microchip. Inoltre, invece di avere i dati accessibili tramite un braccio meccanico, gli SSD sono in grado di accedervi direttamente dal microchip. Per questo motivo un SSD é molto piú veloce di un HDD in quanto richiede meno lavoro manuale per ricavare le informazioni archiviate su di esso. Gli SSD utilizzano una memoria flash basata su NAND di tipo non volatile e conservano i dati anche dopo lo spegnimento del disco. Sebbene tutti i dispositivi di archiviazione permanente abbiano questa caratteristica, un tempo si diceva che i dati memorizzati sugli SSD sarebbero andati persi dopo qualche anno. Tuttavia, non é vero che gli SSD disponibili al giorno d'oggi siano capaci di memorizzare i dati per 200 anni. Un SSD incorpora un processore definito controllore. Esso viene utilizzato per eseguire varie operazioni relative alla lettura e alla scrittura dei dati. Piú é veloce il controllore, piú é veloce la velocità di lettura e scrittura dei dati.

Cos'è un HDD?

Il classico HDD é un dispositivo di vecchia tecnologia, introdotta inizialmente da IBM quasi 60 anni fa. É l'acronimo di Hard Disk Drive e fa uso del magnetismo per la memorizzazione dei dati. Gli HDD hanno un piatto rotante che gira ad alta velocità, con una testina di lettura/scrittura posizionata sopra di esso che legge e scrive i dati sul piatto rotante. Le prestazioni di un HDD dipendono dalla velocità di rotazione del piatto. Gli HDD sono adatti all'archiviazione dei dati poiché sono estremamente economici. Sono in grado di memorizzare grandi quantità di dati ad un prezzo molto accessibile. Il rapporto costo/GB di un HDD é molto piú basso di quello di un SSD.

È meglio quindi un Solid State Drive o un Hard Disk Drive?

Adesso é il momento di rispondere al domanda, fra chi dei due é meglio acquistare. Tutto dipende dalle tue esigenze, dal budget e dalle preferenze. Se guardi solo al prezzo, gli HDD sono un'opzione molto piú conveniente, ma se il denaro non è un problema, allora gli SSD sono una scelta molto migliore considerando le prestazioni superiori.