Investire nel settore turistico è un’opzione alquanto interessante sia per i privati che per le imprese in cerca di opportunità redditizie. Il settore turistico, sebbene nel corso degli ultimi ed infausti periodi abbia subito una crisi che di fatto ha azzerato gli arrivi dei flussi, continua a registrare oggi una crescita economica costante, generando sostanziali ritorni sugli investimenti prodotti.

Con la crescente popolarità dei viaggi verso nuove destinazioni oltre a una sempre più ampia offerta di pacchetti turistici che si differenzia per tematica, l'industria del turismo sta vivendo una crescita significativa che la rende un'interessante opportunità di guadagno per gli investitori più attenti. Il turismo è più di una semplice industria! È un fenomeno globale che ha il potere di guidare la crescita economica e creare opportunità di lavoro.

Con un forte interesse verso le nuove destinazioni per sperimentare culture diverse, il settore continua a espandersi, offrendo un'ampia gamma di opportunità di investimento con la possibilità di diversificare e riducendo il rischio associato alla scelta di puntare tutto su un unico paniere. Inoltre, l'industria del turismo è nota per la sua resilienza: anche nei periodi di crisi economica, le persone tendono comunque a valutare il viaggio quale bisogno non più secondario, alimentando la domanda di soggiorni soprattutto dove l’interesse di ricerca verso esperienze emozionali risulta predominante.

In aggiunta, le opportunità di accesso a opzioni di viaggio con prezzi accessibili si allargano verso cluster con potere di spesa più limitato, aumentando di fatto il numero di viaggiatori. Difatti, l'aumento della classe media nelle economie emergenti ha portato a un incremento dei viaggi soprattutto tra i millennial e i giovani professionisti grazie anche al forte progresso tecnologico e alle piattaforme di prenotazione online che semplificano l'intero processo.

Sebbene investire nel turismo possa essere redditizio è essenziale considerare alcuni fattori di rischio senza tuffarsi a capofitto. Prima di investire, sono fondamentali ricerche e analisi di mercato approfondite per comprendere le dinamiche del mercato target e identificare le potenziali nicchie ciò include lo studio delle tendenze del mercato, del comportamento dei consumatori e della concorrenza al fine di definire un progetto di investimento con alla base, una serie di dati che permetta di limitare al massimo eventuali insuccessi. Rischi come l’instabilità politica oppure un disastro naturale o ancora un cambiamento nelle preferenze dei turisti potrebbero avere un impatto negativo su operazioni d’investimento.

Un solido business plan è il punto di partenza per ottenere risultati apprezzabili con l’analisi dei mercati di riferimento, le strategie di marketing, la proiezione finanziaria al fine di redigere un action plan e “scandire” le fasi operative. Prima di partire con un investimento in ambito turistico è altresì importante possedere una solida conoscenza delle leggi e delle normative locali che regolano il settore e sapersi ben districare nel “groviglio” dei permessi, delle licenze e delle certificazioni, necessarie per operare legalmente.

Il rispetto di questi requisiti non solo protegge l’investimento, ma contribuisce a una buona reputazione sul mercato e alla sostenibilità dell’attività. Comprendere le preferenze e le abitudini di viaggio di uno specifico target demografico è fondamentale parimenti alla conoscenza delle ultime tendenze turistiche (come ad esempio il turismo esperienziale, il benessere o il viaggio culturale), ciò al fine di indirizzare gli investimenti in relazione alle aspettative del turista di oggi. Altro aspetto da non prendere sottogamba è la stagionalità che gioca un ruolo importante nel settore turistico.

È necessario considerare i periodi di picco e di scarsa affluenza della destinazione in relazione a un’opportunità di investimento, quindi la conoscenza dei modelli di stagionalità risultano importanti per pianificare un investimento adeguato.

Quando si tratta di investire nel settore del turismo, le possibilità sono tante. Si può spaziare tra gli investimenti nella ricettività (hotel, resort, extralberghiero) sino all’opportunità di gestire piattaforme di prenotazione, gestione di servizi al turista, agenzie di viaggio online sino ad arrivare alle offerte di nicchia come i tour enogastronomici o i tour dedicati alle attività sportive, altresì investire nello sviluppo delle infrastrutture, nei servizi di trasporto o in iniziative di turismo sostenibile.

Il segreto è “sentire” le tendenze emergenti e “intercettare” le nicchie di mercato non sfruttate come ad esempio il turismo medico, la vacanza esperienziale o le destinazioni favorevoli ai nomadi digitali che in genere combinano lavoro a distanza e viaggi per vari motivi e per vari periodi di tempo. Un aspetto da prendere in considerazione e in voga durante questo periodo è rappresentato altresì dal turismo responsabile. Un investimento oggi in questo specifico comparto apporta sicuramente dei vantaggi grazie al forte interesse dei turisti, fortemente attratti dalle destinazioni nelle quali il rispetto e la conservazione dell'ambiente e delle culture locali sono alla base dell’offerta territoriale.

Per meglio comprendere quanto potrebbe essere utile la conoscenza del mercato, citerò un esempio: un investimento in un hotel di lusso in una destinazione turistica in crescita nel territorio laziale ha dimostrato la potenza del tempismo strategico e dell'analisi di mercato. Individuando il potenziale non sfruttato della regione, gli investitori hanno colto l'opportunità di sviluppare un hotel di fascia alta in grado di soddisfare la crescente domanda di alloggi di lusso.

Grazie a un branding accurato a un servizio eccezionale e a un marketing mirato, l'investimento ha guadagnato rapidamente popolarità ed è diventato una meta ambita per i viaggiatori più esigenti, con rendimenti impressionanti. In conclusione, investire nel turismo può offrire notevoli opportunità di successo e crescita finanziaria. Comprendendone il potenziale, conducendo ricerche approfondite e attuando strategie efficaci, gli investitori possono capitalizzare la crescente domanda di esperienze di viaggio e di svago da parte dei turisti, tuttavia è fondamentale valutare attentamente i rischi, e dare priorità alle pratiche sostenibili per garantire la redditività a lungo termine.