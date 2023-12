Questa è la ricetta di cottura dei Cannelloni Lenticchie Cotechino per 4 persone.



Ingredienti per 4 persone

1 cotechino

15-20 cannelloni

200 g di parmigiano

350 g di lenticchie

1 litro di latte

100 g di farina

100 g di burro

1 cipolla

1 carota

1 gambo di sedano

1 noce moscata

moscata 1 litro di olio evo

evo Sale e pepe

Rosmarino



Ricetta Cannelloni lenticchie e cotechino

Per prima cosa, tritare finemente le verdure. Fatele saltare in una casseruola con il rosmarino e abbondante olio. A cottura ultimata, aggiungere le lenticchie, ridurre la fiamma al minimo, salare e pepare e far cuocere a fuoco lento per almeno 10 minuti. A cottura ultimata, aggiungere un bicchiere d'acqua per sicurezza. Lessare il cotecchino secondo il tempo di bollitura indicato sulla busta, scolare il liquido in eccesso e togliere il cotecchino. A questo punto, togliere il budello e tritare la carne in un colino e aggiungerla alle lenticchie insieme al formaggio. A questo punto, spegnere il fuoco. A questo punto, preparare la besciamella.

Mettere il latte in una casseruola, aggiungere la noce moscata e il sale e scaldare. In un pentolino a parte, sciogliere il burro a fuoco sufficientemente basso e aggiungere la farina. Mescolare energicamente con una frusta fino a quando non sarà dorata. A questo punto, versare il latte per diluire continuando a mescolare e cuocere la besciamella per 5 minuti.

Distribuire la besciamella in una pirofila. Riempire i cannelloni con il ripieno e disporli uno accanto all'altro nella pirofila. Ricoprire il tutto con la besciamella e cospargere di rosmarino tritato e parmigiano. Quindi infornare a 190°C per circa 30 minuti o fino a doratura. A cottura ultimata, togliere dal forno e servire caldo.



Questi sono i dettagli della ricetta

Tempo di cottura circa 40 minuti.

Tempo di preparazione: circa 30 minuti.

Vino consigliato Lambrusco