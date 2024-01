Non si può uccidere un bambino o una bambina.

Non si possono uccidere tanti bambini tutti i giorni.

Non si possono uccidere i loro genitori, tutti i giorni.

Non si possono violare tutte le leggi internazionali.

Non si possono bombardare gli ospedali, i campi profughi, le chiese…

Non si possono lasciare decine di migliaia di feriti e ammalati senza cure e medicinali.

Non si può negare e minacciare l’esistenza di un popolo e dei suoi diritti inalienabili.

Non si può fare un genocidio.

Non si possono cacciare milioni di persone dalla propria terra.

Non si può fare tutto questo e pretendere di avere ragione.

Non si può fare tutto questo ed essere impuniti.

Tutto questo è vietato non solo dalla morale ma dalla legge, dal diritto internazionale dei diritti umani.

Tutto questo è disumano.

Tutto questo sta succedendo ora.

Tutto questo deve essere fermato.



L’Italia deve dire basta! Cessate-il-fuoco! E lo deve dire ora.

Insieme con Papa Francesco, l’Italia, il nostro Parlamento, le forze politiche, le nostre istituzioni, i nostri governanti devono trovare il coraggio di dire basta e di chiedere l’immediato cessate-il-fuoco.

Siamo già tutti coinvolti. Siamo già tutti corresponsabili. Il silenzio ci rende complici.

La pace è possibile ed è nelle mani di tutti i governi che, come il nostro, hanno il dovere, la possibilità e i mezzi per intervenire.

La pace è possibile se riconosciamo ai palestinesi la stessa dignità, gli stessi diritti e la stessa sicurezza che riconosciamo agli israeliani.

L’Italia può fare molto per la pace. Ma deve cambiare: non può continuare ad astenersi o essere di parte.

L’Italia deve assumere un ruolo attivo, propositivo e progettuale mettendosi dalla parte della legge, del diritto internazionale e dei diritti umani.

L’Italia deve chiedere all’Onu l’immediato riconoscimento della Palestina come Stato membro delle Nazioni Unite e impegnarsi a fornire sostegno politico, operativo e finanziario all’attuazione del Piano “due Stati per due Popoli”.

Il Parlamento italiano deve approvare una risoluzione che includa i seguenti punti da sottoporre all’Unione Europea e all’Onu:

l’istituzione immediata della Palestina come 194° Stato membro dell’Onu, con i confini del 4 giugno 1967, con capitale a Gerusalemme Est; il rilascio immediato di tutti gli ostaggi israeliani a Gaza e dei palestinesi arbitrariamente detenuti nelle prigioni israeliane; il cessate il fuoco permanente di tutte le parti; l’invio immediato di tutti gli aiuti umanitari indispensabili per salvare e curare la popolazione di Gaza; il ritiro dell’esercito israeliano da Gaza; la costituzione e l’invio di una “forza di pace” dell’Onu in Palestina la convocazione di una Conferenza Internazionale di Pace.

L’Italia deve difendere i diritti umani, la legalità e il diritto internazionale, deve battersi affinché prevalga la forza della legge sulla legge della forza e deve agire nell’interesse superiore dei valori di umanità iscritti nella nostra Costituzione e nelle più importanti carte internazionali, della pace, dei diritti umani, della sicurezza internazionale nel mondo.

L’Italia deve assumere un’iniziativa politica urgente e operare coerentemente affinché venga fatta propria innanzitutto dall’Unione Europea.

Per la realizzazione di questa politica, l’Italia può contare sul consenso della stragrande maggioranza dei propri cittadini e sull’impegno fattivo di un’ampia rete di gruppi, associazioni, Enti Locali e Regioni, attiva da più di trent’anni, ricca di relazioni, competenze, progetti ed esperienze con entrambi i popoli.

Per questo l’Italia deve agire come “sistema paese” con una strategia e un piano di lavoro integrati. La diplomazia dei popoli e delle città può arrivare dove i governi non arrivano e provare a costruire, dal basso, le condizioni di una pace che non può più attendere.



Già oltre 4mila persone hanno firmato l'appello. Tra gli aderenti, anche numerose associazioni, nazionali e locali, laiche o di ispirazione religiosa. Tra le altre segnaliamo la presenza di: Coalizione AssisiPaceGiusta, Tavola della pace, ResQ, Cgil, Acli, Arci, Assopacepalestina, Pax Christi Italia, AOI, Sbilanciamoci!, Fondazione Giorgio La Pira, PeaceLink, Pro Civitate Christiana, Sinistra Italiana, Slow Food Italia Aps, Masci...



Firma l'Appello di Assisi per fermare le stragi di Gaza. "L'Italia dica Basta!"

Chiedi ai parlamentari di fermare la guerra a Gaza.