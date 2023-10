G.Vialli è stato uno dei più forti attaccanti del xx secolo. Forte fisicamente, propulsivo, era dotato anche di una tecnica di primo livello. Grande goleador e vincitore di svariati trofei, nella sua carriera. Iniziò il suo percorso calcistico nella Cremonese, e rimase sempre molto legato ai colori grigiorossi, per poi approdare giovanissimo, in serie A, nella Sampdoria. Qui vinse lo storico scudetto del 1990-91 e fu anche capocannoniere nella stessa stagione. Coi blucerchiati, Vialli, ebbe un percorso ricco di fama e di gloria, successi, e formò con Roberto Mancini, una delle coppie d'attacco, più avvincenti di tutti i tempi. Con la Samp, inoltre, vinse anche tre coppe Italia, una coppa delle coppe, battendo in finale i belgi, dell'Anderlecht, con due suoi goal, e due finali perse: una sempre di coppa delle coppe col Barcellona e una di Coppa Campioni, ancora incredibile dictu contro gli spagnoli (1-0). Passato alla Juventus, nella stagione 1992-93, all'inizio, non brillò molto, pur vincendo una Coppa Uefa, ma con l'avvento sulla panchina bianconera di Marcello Lippi, le cose cambiarono. Vialli, ritrovò nuovi stimoli e trascinò i piemontesi, nel 1994-95, dopo un digiuno di 9 anni, alla conquista dello scudetto. La stagione successiva, segna la storica impresa della Juventus, con Vialli capitano, di conquistare la Champions League, ai rigori, contro l'Ajax. Un successo straordinario, che però segna l'addio del nostro, alla Vecchia Signora, destinazione Chelsea. In Premier League.

In serie A con la Sampdoria totalizza 223 presenze e 85 goal. Ancora prima nella Cremonese, in serie B, 105 presenze e 23 reti. Nella Juventus, le presenze sono 102 con 38 goal. Infine il Chelsea, dove gioca dal 1996 al 1999 e in 58 gare segna 21 reti. Con la Nazionale gioca 59 gare e segna 16 reti.

In maglia azzurra, il suo impegno è sempre ai massimi livelli, sfoderando anche prestazioni memorabili, ma i trofei, da calciatore latitano.

Dopo il ritiro ha allenato, dal 1998 al 2002, Chelsea e Watford, vincendo, tra le altre, due Coppe d'Inghilterra e una Supercoppa UEFA. Dopo il calcio giocato è stato commentatore televisivo e dirigente della Nazionale di calcio. Dopo una lunga malattia, scompare a Londra il 6 gennaio 2023.

In carriera è stato attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea. In Italia ha vinto due scudetti, quattro Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa UEFA, una Champions League e due Coppe delle Coppe.

Famosa la coppia gol blucerchiata con Roberto Mancini. Nella classifica all time dei marcatori della serie A è 48° con 123 reti (85 con la Samp e 38 con la Juve) in 325 partite.

In Nazionale ha collezionato 59 presenze con 16 reti. È arrivato terzo ai Mondiali di Italia '90.