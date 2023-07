Il videoclip del singolo sul canale ufficiale YouTube dell’artista

Fuori il videoclip di “Downtown”, nuovo singolo di Ammøntz, sul canale ufficiale dell’artista. Verona come l’Italia viene raccontata divisa, tra top e down, migliori e peggiori, persone di prima e di terza classe. Una divisione che ognuno può aver sentito e sperimentato e che alla fine si può ritrovare anche dentro ad ogni uomo, nelle varie vesti che ci troviamo ad indossare nella vita di tutti i giorni, per i ruoli che abbiamo. Da questa divisione interna con mille sfaccettature e personalità si riconosce come in realtà ci siano grandi differenze ma allo stesso tempo grandi similitudini con gli altri. Ne deriva che siamo unici ma anche simili. Se simili non resta che accorgersi che chi hai accanto è molto meno distante da te di quanto non si possa pensare ad un primo momento.

Nel bounce del beat accade questo, è la old school che si fa new e si mescola, perché anche nel rap game la distinzione non può essere netta, ma le commistioni sono inevitabili. Ancora una volta l’hip hop racconta la strada: per noi tutta Italia è una Downtown, here and now, non ti resta che urlarlo anche tu.





Storia dell’artista

Alessandro Montanelli aka Ammøntz è mille cose: scrive, è asset manager di giorno per Dovalue, Capo istruttore per ginnastica dinamica militare italiana, si sta specializzando come counselor. I libri, già pronti, arriveranno. Per ora la scrittura prende la piega musicale, questo è il secondo singolo e seguirà a brevissimo la pubblicazione di un EP-Mixtape, continuando a sperimentare, dal momento che c’è un mondo da raccontare in modi diversi.





