“Transition” è un singolo di Blayk, rapper di origini campane ma cresciuto a Roma, sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. “Transition”, oltre ad essere il titolo del brano in questione, è anche il titolo dell’album di Blayk uscito il 10 maggio del 2019. In questo pezzo vengono racchiusi gli argomenti ed i concetti espressi all’interno di tutto il disco. Anche “Transition” tratta molti argomenti e sensazioni che l'artista racconta in musica.

In particolare, ci racconta la sua personale fase di transizione nella quale è venuto a patti con le conseguenze che hanno portato gli eventi del cambiamento. Racconta all'inizio della canzone che non si è ancora ritrovato con se stesso ma lo ha sempre espresso attraverso la musica, con i testi e che anche in compagnia di persone, nei rapporti umani, gli risulta difficile esprimersi e spesso si trova fuori contesto. L’artista però è sempre fiducioso e sa che può far di più per essere migliore mentre intorno c’è tanta indifferenza e cattiveria verso il prossimo. Il messaggio è quello di perseverare nei propri sogni ad ogni costo, soprattutto se si è soli. Sarebbe alquanto da vili rinunciare senza mai poter sapere come sarebbe andata.

“Mi spaventa tutta questa indifferenza che la razza umana manifesta nelle gesta di una convinzione ferrea che il suo prossimo sia prossimo a far guerra.” Blayk

Storia dell’artista

Blayk, vero nome Marco, è un rapper di origini campane che cresce a Roma nel quartiere Casal Bruciato. I primi approcci con la musica Hip-Hop risalgono al periodo adolescenziale; inizia ad ascoltare artisti americani quali, Tupac, Notorius B.I.G., Eminem, 50 Cent, Snoop Doog, Lil Wayne, Rick Ross, Kanye West e Ice Cube, per citarne alcuni. Si appassiona al genere e scopre in seguito il Rap italiano, principalmente quello Underground tramite i collettivi del TruceKlan, Brokenspeakers e Co’ Sang, che senza filtri raccontano la periferia. Le maggiori influenze derivano però dai Club Dogo, Fabri Fibra e Marracash. Di lì a poco inizia a scrivere i primi testi su basi americane, realizzando nel 2008 “Wild Coast mixtape”, un insieme di tracce registrato interamente nella sua cameretta, adibita a “studio” per l'occasione. Sin da subito i contenuti dei suoi pezzi sono caratterizzati da un senso di ribellione e malessere.

Nel 2011 resta coinvolto in un incidente automobilistico e nei mesi a seguire, trova conforto nella scrittura; nel 2012 realizza “La Fenice”. Il titolo cita appunto l’uccello mitologico e la sua rinascita dalle ceneri. Il progetto è composto da 16 tracce nel quale si alternano testi riflessivi, in cui rielabora appunto gli stati d'animo provati in quei momenti, ad altri più leggeri, accompagnati da melodie orecchiabili. Negli anni a seguire incide altri pezzi, ma non ne pubblica nessuno. Per un periodo accantona la musica, dedicandosi ad altro.

Inizia ad accostarsi al mondo del lavoro ma si rende conto ben presto che quei contesti non fanno per lui. Le varie esperienze di vita che lo hanno segnato, lo portano a tornare ad esprimersi con il Rap. Il 10 maggio 2019 esce così “Transition”, il suo primo album ufficiale, disponibile su tutte le piattaforme digitali! Un viaggio in musica che collega 13 brani l’uno con l’altro e racconta, nella sua spontaneità, la fase di transizione di Blayk, sia come persona che come artista. Nel 2022 pubblica due singoli, “Ci stavo per finire” e “Vivo o morto”, fino ad arrivare a “Senza destinazione” nel 2023. Per la scrittura trova ispirazione un po' dappertutto. Durante le sue giornate appunta idee, frasi o parole, che vengono spesso fuori da conversazioni o situazioni che vive. Questi sono gli input dai quali nascono i suoi testi che generalmente sviluppa di sera o la notte.

Instagram: https://www.instagram.com/therealblayk/

Facebook: https://www.facebook.com/people/Blayk/100063590065520/

Spotify: https://open.spotify.com/track/4KYjtEzEr8IrXPXvLf3qqx?si=2fa797a2d93a42a7

YouTube: https://www.youtube.com/@BLAYKOFFICIALCHANNEL

TikTok: https://www.tiktok.com/@therealblayk?lang=it-IT