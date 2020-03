Oggi, annunciamo il restyling del logo aziendale. Dà un’occhiata alla nuova Dedicated!

Per 4 anni abbiamo studiato, gettato solide fondamenta e costruito un servizio affidabile. Oggi, annunciamo un riposizionamento di marca per rappresentare il percorso di crescita che la nostra squadra sta intraprendendo.

dEDIcated è diventata Dedicated!

Il nome del brand presentato con un carattere tipografico personalizzato e la D maiuscola costituiscono il nuovo logo aziendale, che prossimamente verrà sostituito sulle piattaforme.

La gamma cromatica risulta invariata per mantenere la storicità dell’immagine, cosi come il font scelto, Helvetica Neue Extended. Infine, la D è diventata maiuscola per rappresentare il team costruito su competenze eterogenee e orientato alla creazione di valore aggiunto.

Dunque, questo processo creativo si basa sul principale obiettivo dell’azienda focalizzata sulle persone e sulle performance.

Dedicated intende trasformare in fattori di successo le opportunità di innovazione originate da trasformazione digitale, evoluzione normativa, aggiornamento delle skills e dinamiche dei mercati globalizzati.

La nuova immagine ha così concretizzato idee e significati volti alla ricerca di integrare sempre di più i metodi di gestione aziendale dei nostri clienti con l’evoluzione tecnica e normativa richiesta dai mercati globalizzati.

Non ci resta che proseguire il nostro viaggio.

