Venerdì 14 ottobre a partire dalle 21.00, la rock-band reggiana si esibirà allo storico Corallo di Scandiano (RE).

Non sarà solo un concerto, ma un release party per presentare il nuovo singolo uscito “Heaven tonight” e l’album Follow the horizon, distribuito da Universal Music Italia su tutte le principali piattaforme digitali a livello nazionale in uscita lo stesso giorno.

Nella serata verranno inoltre riproposti tutti i principali brani del repertorio della band, oltre ad immancabili classici del panorama musicale internazionale.

After show con D.J.

La band è composta da Lorenzo Tagliani alla voce, Simone Cilloni alla chitarra, Giampaolo Genitoni alle tastiere, Cristiano Sassi alla batteria ed ha all’attivo già un album dal titolo “Nuova dimensione” (2014), dal quale sono stati estratti quattro singoli: “Sulla mia pelle”, “Nuvole d’estate”, “Racconti inediti” ed “Ogni minuto”.

Al basso salirà sul palco Gabriele Marin, musicista reggiano che da tempo collabora con la band nei live e nelle session di studio.



La band alternative pop/rock si è formata nel 2011 a Reggio Emilia, ed ha all'attivo un'intensa attività live in tutta Italia, con opening-acts ad importanti artisti del panorama musicale Italiano.

“Heaven tonight”: https://www.youtube.com/watch?v=LGvcFzkX1jE

Link album “Follow the horizon”: https://lnk.to/followthehorizon

Tracklist: Heaven tonight; The fighter; Skin; Reason; Believe; Lose you; Nothing bad; Time; No feeling



