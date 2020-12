IPNOSI è un romanzo thriller del filone psicologico, scritto dall'autore Domenico Vasile. Il romanzo in questione tratta le vicende di un ex meccanico in pensione dal nome Dan Twice che nell'ultimo periodo accusa forti problemi depressivi per cui si reca in cura da una psicanalista che inizia a scavare nei meandri della sua mente. Da lì incomincia il viaggio in questo mondo fatto di incubi e offuscati ricordi del suo ambiguo passato.

Ma in questo articolo vogliamo soffermarci, come da titolo, sulla copertina del libro che è stata creata in simbiosi con la storia stessa.

Per gentile concessione dell'autore abbiamo l'immagine della copertina del libro per dare appunto alcune spiegazioni e curiosità senza ovviamente spoilerare.

Dunque nella prima di copertina risalta lo sguardo del protagonista dagli occhi azzurri, sguardo circondato dal buio. Subito sotto vi è posizionato il pendolo che oscilla per indurre il paziente in uno stato ipnotico. Il pendolo ci segnala un orario ben preciso.

Nella quarta di copertina invece, oltre alla sinossi che spiega in grandi linee il propagarsi del racconto, troviamo in basso una scena che raffigura un ragazzo giovane al centro della stanza a piedi nudi con le spalle al muro, una donna dalla veste bianca che pare un fantasma urlante, uno scheletro che arranca a terra, un serpente strisciante, un corvo e dei ragni. Ognuno di questi simboli si collega al racconto.

La scritta IPNOSI con caratteri che ricordano un efferato delitto sanguinario, a detta dell'autore è stata colorata di giallo e non di rosso, il perché di tutto ciò... lo scoprirete solo leggendo il libro che si può trovare negli store di Amazon in formato Kindle e cartaceo.