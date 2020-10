«Amici, era la mia prima volta in tribunale da potenziale colpevole e imputato, il PM ha chiesto l’archiviazione, il giudice ha chiesto di sentire il premier, altri ministri ed ex ministri: soddisfatto possa emergere che quanto ho fatto non l’ho fatto da solo, avvenendo comunque in un contesto di procedura giusta e corretta. Non so che cosa chiederà il giudice a Conte, Toninelli e agli altri convocati. Non l'abbiamo chiesto noi, perché non sono abituato a scaricare le responsabilità su altri e non cerco vendette. Ho la coscienza pulita e la tranquillità della coerenza, non c'è un reato nell'azione di governo che abbiamo condotto. In questo momento da italiano vorrei che il presidente del Consiglio e i ministri si occupassero esclusivamente dei problemi del Paese, conto che in tribunale possano risolvere brevemente raccontando ciò che tutti sanno».

Queste sono state le parole di Salvini a commento della prima udienza che si è tenuta al Tribunale di Catania in cui il GUP dovrà decidere se l'ex ministro dell'Interno debba essere processato o meno per il sequestro, presunto, dei migranti (e dei militari) a bordo della nave Gregoretti.

Salvini, dopo aver sequestrato una nave militare e le persone a bordo in violazione di quanto lui stesso aveva normato nel decreto Sicurezza bis, con l'unico scopo di supportare la sua insensata propaganda anti migranti, una volta rinviato a giudizio adesso pretende che quanto da lui voluto e fatto sia avvenuto a seguito di una decisione collegiale dell'allora Governo gialloverde... avendo pure il coraggio e la faccia tosta di dichiarare che lui non è abituato a scaricare le responsabilità su altri e a non cercare vendette!

Sette anni fa, il 3 ottobre 2013, a poca distanza dalla costa di Lampedusa, persero la vita 368 persone.

Nonostante all'epoca siano state molte le dichiarazioni e i gesti di supporto ed empatia nei confronti dei migranti, oggi ci ritroviamo con un'opposizione che raccoglie voti sulla loro pelle con personaggi della "statura etica e morale" di cui un Salvini qualunque è il più attivo rappresentante ed un Governo che non solo dopo più di un anno dal suo insediamento non ha ancora cancellato i decreti sicurezza, ma si è pure inventato un "sistema" alternativo per fermare le navi delle ong, in modo da impedir loro di operare in mare per soccorrere le persone in difficoltà.

Entrambi, anche se per motivi contrapposti, vogliono far credere che gran parte dei problemi dell'Italia possano essere risolti nel lasciar crepare della gente in mare.

E come se questo non fosse già di per sé incredibile, bisogna purtroppo aggiungere che c'è chi pure va a sprecare il proprio tempo per farsi rappresentare da gente simile.