"Ci sarà veramente pace in Terra Santa solo quando saranno soddisfatti i diritti legittimi del popolo israeliano e palestinese"

Il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati, fondato nel 2003 da don Giuseppe Serrone rilancia le dichiarazioni del presidente della Commissione Nazionale Giustizia e Pace (CNJP) che ha espresso la "veemente condanna del terrorismo" nel conflitto tra Israele e Palestina, così come la "reazione che va oltre la legittima difesa".

"Sia da un punto di vista morale che da un punto di vista giuridico, dal punto di vista del diritto internazionale, ci sono regole che devono essere rispettate e che hanno a che fare con la difesa di persone innocenti, ignare del conflitto, che non sono aggressori", ha detto Pedro Vaz Patto, in un'intervista all'Agenzia Ecclesia.

Dopo gli inauditi attacchi terroristici e la cattura di ostaggi da parte di Hamas è in atto la risposta militare dell’esercito israeliano per contrastare il terrorismo e liberare gli ostaggi.

Mentre preghiamo per le vittime i loro familiari e tutte le persone colpite, auspichiamo altresì che cessino presto le operazioni militari e si torni a lavorare per costruire una coesistenza pacifica che può essere fondata soltanto sull’equità, che significa accettazione una volta per tutte del diritto di esistere dello stato di Israele e diritto del popolo palestinese ad un proprio stato indipendente.

"Siamo pronti a coordinare un progetto di pace sostenuto da tutte le religioni mondiali. Già dal 7 Ottobre abbiamo un impegno fisso di preghiera per la pace. Roma potrebbe essere la sede di un incontro tra i leaders mondiali di tutte le religioni per sostenere il blocco totale delle guerre nel mondo e noi come preti sposati potremmo svolgere un importante ruolo di mediazione con tutti".





Fonte: Religioni per la Pace Italia