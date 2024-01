Con il nuovo anno, ripartono le innumerevoli iniziative benefiche di Asso Tutela; quella dell’epifania partirà a breve.

Fatto il pieno di calze per il giorno dell’epifania, nelle prossime ore, partiranno le consegne effettive dell’Associazione Asso Tutela, in numerosi ospedali e strutture di tutta Italia.

La grande generosità del Presidente di Asso Tutela, Michel Emi Maritato e l’immancabile sostegno della deputata Stefania Pezzopane, raggiungeranno presso l’Aquila, una casa famiglia per consegnare le calze per i bimbi, prese in collaborazione con Danilo Melandri dell’Oasi Park di Roma.

Presso il Nomentana Hospital, il Presidente di Asso Tutela, Michel Emi Maritato, sostenuto dal Dr Roberto de Giorgi, faranno visita ai malati dei reparti, portando loro vicinanza e un dolce pensiero.

Numerosa la partecipazione che, oltre ad Asso Tutela ha visto coinvolti anche, Marco Zaccagnini e Pet Carpet, nella visita all’Ospedale San Camillo di Roma, con la conseguente e tanto attesa consegna delle calze della befana a tutti i bambini ricoverati.

Importanti le parole del presidente di Asso Tutela, Michel Emi Maritato: “Per il nuovo anno, sentiamo ancora più forte, la necessità di abbracciare le esigenze dei più bisognosi e degli emarginati ed è proprio per questa ragione, che nei prossimi giorni, presenteremo un vero e proprio calendario delle iniziative che verranno messe in atto in questo nuovo anno, che speriamo sia ricco di un sostegno sempre maggiore per tutti coloro che avranno bisogno della presenza di Asso Tutela”.