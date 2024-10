Lo chef pugliese Donato Carra ha deciso di concedersi una pausa dalla frenetica vita lavorativa, scegliendo come destinazione per le sue vacanze la splendida Sharm el-Sheikh.

Insieme a sua moglie Tiziana, lo Chef si sta rilassando nel lussuoso "Reef Oasis Blue Bay Resort", un’oasi di tranquillità e bellezza affacciata sul Mar Rosso.

Dopo mesi intensi tra fornelli e nuovi progetti gastronomici, lo chef ha scelto di staccare la spina e godersi il sole, il mare e le meraviglie naturali di questa famosa località turistica egiziana.

Le foto condivise sui social mostrano lo Chef e sua moglie Tiziana sorridenti e affiatati mentre si godono giornate di sole e passeggiate lungo la spiaggia.

Un meritato momento di serenità per una coppia che, tra impegni e progetti, riesce comunque a ritagliarsi del tempo per stare insieme e vivere esperienze indimenticabili.

Mentre si gode la sua vacanza i fan dello chef non vedono l’ora di scoprire quali nuove idee culinarie porterà con sé al ritorno. Ma, per ora, Donato Carra preferisce lasciare da parte pentole e fornelli, dedicandosi esclusivamente al riposo e alla scoperta dei tesori subacquei del Mar Rosso. Abbiamo raggiunto telefonicamente lo Chef per fargli alcune domande sul cibo, visto che molti italiani dichiarano di mangiare male a Sharm.



Chef Carra, come sta andando la sua vacanza?

"Sta andando benissimo, grazie. È un vero piacere poter staccare dal ritmo frenetico della vita quotidiana e godersi il sole e il mare con mia moglie Tiziana.

Sharm el-Sheikh è una destinazione incantevole e il 'Reef Oasis Blue Bay Resort' offre tutto ciò che si può desiderare per rilassarsi."



Molti turisti italiani lamentano di non trovare cibo di qualità all’estero, soprattutto in località turistiche come Sharm. Cosa ne pensa della cucina qui?

"Capisco le preoccupazioni. In Italia siamo abituati a una cucina eccellente e spesso, all'estero, può essere difficile trovare gli stessi standard. Tuttavia, qui a Sharm, ci sono opzioni molto valide. Nei resort più lussuosi come il nostro, la cucina è curata e offre una varietà di piatti, anche italiani. Poi c'è la cucina locale, che vale la pena scoprire per chi ama sperimentare sapori nuovi."



Ha provato qualche piatto tipico che l’ha colpita?

"Sì, il pesce fresco qui è eccezionale. Ho assaggiato alcuni piatti a base di pesce semplici ma gustosi, che mettono in risalto la qualità degli ingredienti locali. Anche la cucina mediorientale offre piatti interessanti, che sicuramente raccomando di provare."



Pensa che ci siano margini di miglioramento nella proposta gastronomica per i turisti italiani?

"Assolutamente sì. Sarebbe interessante vedere una maggiore collaborazione tra chef locali e internazionali per arricchire l’offerta culinaria. Avere più varietà e qualità permetterebbe ai turisti di vivere un'esperienza ancora più completa. E chissà, magari in futuro potrebbe essere una sfida su cui lavorare."



Cosa consiglia ai suoi connazionali che visitano Sharm el-Sheikh e vogliono mangiare bene?

"Consiglio di esplorare e non limitarsi al primo ristorante che si trova. Ci sono diversi locali di qualità, e nei resort più esclusivi si trovano spesso chef di talento che propongono piatti di livello. In più, non dimenticate di provare la cucina locale: è una parte importante dell’esperienza di viaggio."



Tornerà con qualche nuova ispirazione per i suoi piatti?

"Probabilmente sì, ma per ora voglio concentrarmi sul relax e godermi la vacanza. Alla fine, ogni esperienza può diventare fonte d'ispirazione, quindi chi lo sa. Magari al ritorno porterò con me qualche nuova idea!"



Grazie, chef, e buona continuazione della sua vacanza !

"Grazie a voi, è stato un piacere parlare di cucina anche lontano dai fornelli!"