Parlare al cuore delle donne

Parlare direttamente al cuore delle donne, descrivendo la loro forza e determinazione. E’ questo l’importante messaggio e la forza del brano “Come Athena” in uscita proprio l’8 Marzo, della cantante piemontese Deborah Prato, nata a Moncalieri in provincia di Torino. Autori del brano insieme a Deborah, Luca Sala e Laura Pirrigheddu. Etichetta EBIM Records di Emanuela Bongiorni.

Attraverso questo singolo, Deborah canta di una femminilità fatta di lotte per scoprire e riscoprire il proprio coraggio e il proprio sé, quindi un vero e proprio inno alla straordinaria forza delle donne. Non a caso il titolo si ispira ad Athena, Dea greca della sapienza, delle arti e delle strategie; ogni donna, quotidianamente, affronta a testa alta battaglie grandi e piccole, si divide tra famiglia e lavoro, trasformando la propria pelle in una corazza capace di farla resistere in un mondo sicuramente creato e pensato dagli uomini per gli uomini. Insieme a Deborah gli autori del brano sono Laura Pirrigheddu ed il grande Luca Sala (autore di “Non è l’Inferno” di Emma Marrone, brano che ha vinto Sanremo nel 2012, ha scritto anche per Tiromancino e Sal Da Vinci). Deborah, classe ’94, oggi ha oggi ha 29 anni e lavora in un azienda tecnica, ma l’anima che le accende la vita è la musica e, per lei cantare è il motore di tutto.

Fin dall’adolescenza ha iniziato ad avvicinarsi al canto più precisamente quando suo padre l’ha portata ad assistere a uno spettacolo di canto e di ballo organizzato dalla persona che, ancora oggi, è la sua vocal coach, Chiara De Carlo. Partecipa con successo a diversi concorsi posizionandosi sempre sul podio. Nell’ottobre del 2018 partecipa alle selezioni di “Area Sanremo” con due inediti, “Musica Sia e “Più Forte di Noi”, scritti e composti sempre dal grande autore e paroliere Luca Sala. A maggio 2022 Deborah partecipa al “Melonauta”, un percorso storico/musicale che va dagli anni ‘30 fino ad oggi, dove ha cantato e ballato di fronte a un pubblico di 1500 persone. Nel 2022 decide di proporre la sua candidatura a “Sanremo Giovani” portando un brano scritto e composto sempre da Sala, “I danni della solitudine”, canzone molto intensa dove si parla del disagio, della tristezza e delle problematiche della bulimia. Anche nel 2023 ritenta lo stesso percorso sanremese partecipando alle selezioni con questo suo ultimo lavoro “Come Athena”.

