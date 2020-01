Google ha fatto grandi passi avanti nella ricerca sul linguaggio naturale, investendo molto nell'intelligenza artificiale e nell'apprendimento automatico. Qualche tempo fa l'azienda californiana ha dichiarato di aver progettato un processore quantico denominato Sycamore, che in 200 secondi ha completato un processo che, secondo le stime fornite da Google, impiegherebbe altrimenti 10.000 anni se lanciato sul supercomputer più veloce del mondo.

Tutto questo per sottolineare quanto Google, insieme ad altri big dell'alta tecnologia, stia investendo nel campo dell'Intelligenza Artificiale.

Tra i risultati immediati della ricerca in questo settore, Google, in un evento che si è svolto a San Francisco lo scorso martedì, ha presentato l'app Google Translate con una nuova funzionalità, Transcribe, un "traduttore" che permette di trascrivere una registrazione audio traducendola in un'altra lingua.

Transcribe, quando verrà rilasciato, sarà una nuova funzionalità all'interno di Google Translate, in grado di "ascoltare" l'audio e di trascriverlo (quasi) in tempo reale nella lingua desiderata.

In una demo l'input di un audio inglese è stato tradotto in spagnolo in un tempo che Google descrive come "quasi in tempo reale".

Per l'utilizzo di questa funzionalità è necessaria una connessione ad Internet. Inoltre, sono selezionabili alcune preferenze che consentono la personalizzazione della trascrizione del testo, oltre alla possibilità di mostrarlo nella versione originale.

Al momento la nuova funzionalità è in fase di test in diverse lingue, tra cui spagnolo, tedesco e francese.

Google considera questa applicazione "come un primo passo significativo nel campo delle traduzioni vocali simultanee".

Il servizio di traduzione di Google Translate, ad oggi, traduce oltre 140 miliardi di parole ogni giorno, con il 95% degli utilizzatori che risiede al di fuori degli Stati Uniti.

Per quanto riguarda la nuova funzionalità Transcribe, Google non ha ancora fornito una data per il suo rilascio.