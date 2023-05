Il Corso di Laurea In Textile & Fashion Design dell’Università di Firenze e il Polo Universitario Città di Prato, in collaborazione con NHRG, Agenzia per il Lavoro, organizzano il 24 maggio a Prato la prima edizione di “Textile Job Day” presso l’Aula Magna M. Fioravanti – PIN (Polo Universitario Città di Prato).

L’ Università incontra le aziende e le aziende incontrano gli studenti: questo l’obiettivo e il leitmotiv dell’evento “Textile Job Day” che vedrà alternarsi al tavolo dei relatori aziende di primaria importanza dell’imprenditoria e della ricerca nel settore tessile, esperti di risorse umane e di comunicazione.





La giornata è improntata alle esigenze del mondo del lavoro nel settore tessile e della moda in genere. La sostenibilità e i cambiamenti a cui stiamo assistendo in quest’ultimo periodo richiedono e richiederanno profili nuovi e sempre più specializzati. Lo scopo è di portare a conoscenza degli studenti queste esigenze e quali sono le professioni necessarie in questo settore, per consentire loro la scelta giusta di corso di studi.

Alla prima parte, dunque, a disposizione delle aziende e delle associazioni per parlare della propria realtà, delle proprie esigenze, delle trasformazioni e delle ricerche in corso nel mondo della moda e del tessile, seguirà un pomeriggio dedicato all’orientamento degli studenti. NHRG, Agenzia per il Lavoro, sarà a disposizione dei giovani per orientarli, con consigli concreti, verso la scelta giusta del corso di laurea e verso quale professione propendere.





L’incontro, moderato da Silvia Gambi, (Solo Moda Sostenibile) sarà introdotto da Gianni Scaperrotta, NHRG, Agenzia per il Lavoro, che farà una panoramica del mercato del lavoro oggi.

Seguirà il panel delle aziende dal titolo “Tra sostenibilità e innovazione: le sfide quotidiane del tessile” con la partecipazione di Niccolò Cipriani – Rifò; Sauro Guerri – Progetto Lana, Chiara Pasini - Feeling Nova; Matteo Mantellassi – Manteco; Raffaella Pinori – Pinori Filati.

Nella seconda parte della mattinata sarà dato spazio alla ricerca con il panel da titolo “La moda guarda al futuro puntando su ricerca e collaborazione” interverranno Stefano Cavestro- AICTC, Andrea Falchini ed Enrico Venturini Next Technology Tecnotessile Francesca Nardi – Consorzio DETOX

Concluderà l’incontro un intervento sull’importanza della comunicazione, soprattutto video, in questo settore di Francesco Leoni, Runway.





Textile Job Day, alla sua prima edizione, vuole diventare un punto di riferimento per il rafforzamento del rapporto aziende e università e, allo stesso tempo, un punto di partenza per giovani laureati pronti ad affacciarsi al mondo del lavoro.

