La cantautrice brianzola prosegue il suo percorso artistico con un nuovo singolo, una canzone d’amore dolce e malinconica

«Il brano esprime l'idea che l'amore, se è stato vero, non può finire da un giorno all'altro. Dentro rimane sempre una "luce accesa", quella stessa "luce accesa" che può diventare promessa di un nuovo inizio.» Maddalena Germano

"Stanotte", il secondo singolo della cantautrice brianzola Maddalena Germano, è un brano che racconta la fine di una storia d'amore per volere di uno dei due.

Con la sua melodia dolce e malinconica, Maddalena vuole trasmettere la sofferenza di un vissuto non scelto e la speranza di un atteso ritorno.

Dopo il suo esordio discografico a marzo 2023 con il brano “Colpa mia” continua il percorso artistico di Maddalena Germano, che firma questo nuovo singolo affidandosi alla produzione di Alessandro Erba.

Maddalena Germano nasce nel 2002 in provincia di Monza e Brianza, sotto il segno dell’acquario. Impara a suonare la chitarra all’età di 9 anni e grazie a questo strumento scopre la passione per il canto. Scrive canzoni da quando ne ha memoria e da anni studia canto e songwriting. La musica la aiuta ad esprimere tutto ciò che parlando non riuscirebbe mai a dire. Il 24 marzo 2023 ha pubblicato il suo primo brano, dal titolo “Colpa mia” con cui ha partecipato a numerosi contest. Il 12 luglio pubblica “Stanotte”, il suo secondo brano, di cui è autrice, prodotto da Alessandro Erba.





