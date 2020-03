L’epidemia di coronavirus, con il contagio da Covid-19, non si arresta e si estende ogni giorno di più fuori dai confini della Cina. Una minaccia che si è prima estesa in Medio oriente, poi in Europa e adesso sta iniziando ad interessare le Americhe.

Ancora non esiste un vaccino in grado di debellare questo virus e mettere fine a questa epidemia, e i ricercatori si stanno dando battaglia in tal senso.

I costi di questo vaccino? Si parla di una cifra che potrebbe aggirarsi intorno ai 2 miliardi di dollari e solo per i prossimi 18 mesi.

I tempi sono ancora incerti e secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) a oggi sarebbero una ventina i vaccini in fase di sviluppo nel mondo.

Il problema però sono i fondi a disposizione della ricerca. Le grandi industrie farmaceutiche, infatti, non sono molto inclini a finanziare la ricerca di vaccini per le grandi epidemie a causa degli scarsi ritorni economici.