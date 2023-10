Google sta costantemente migliorando il suo servizio di intelligenza artificiale, Bard AI, per offrire una migliore esperienza agli utenti. In una recente comunicazione, Google ha annunciato due nuovi aggiornamenti che rendono Bard ancora più versatile e utile.

1. Ampliamento della Sintesi Email

Uno dei nuovi miglioramenti riguarda la sintesi delle email. Gli utenti di Bard che utilizzano l'estensione per il luogo di lavoro (Workspace) ora hanno la possibilità di sintetizzare un numero maggiore di email. Questo è particolarmente utile quando si desidera ottenere una panoramica rapida delle email più recenti. L'obiettivo di questo aggiornamento è migliorare la qualità complessiva del servizio e renderlo ancora più utile per gli utenti.

Un punto importante da sottolineare è che Google ha assicurato che i dati degli utenti di Workspace non verranno utilizzati per addestrare il grande modello linguistico di Bard. Inoltre, è possibile disabilitare l'estensione di Workspace in qualsiasi momento, garantendo la massima flessibilità e controllo agli utenti.

2. Condivisione di Immagini nelle Conversazioni

Un'altra interessante aggiunta riguarda la condivisione di conversazioni con Bard con persone reali. Ora, se una chat condivisa include un'immagine caricata, quell'immagine verrà inclusa quando si invia la conversazione ad altri. Questa funzionalità apre nuove possibilità creative e consente agli altri di apprezzare meglio il contesto delle conversazioni.

Questi aggiornamenti dimostrano l'impegno di Google nell'offrire un'esperienza utente sempre migliore con Bard AI. Con la possibilità di sintetizzare più email e la condivisione di immagini, Bard diventa ancora più versatile e adatto alle esigenze degli utenti.

In conclusione, mentre Google continua a sviluppare Bard AI, gli utenti possono attendersi ulteriori miglioramenti e nuove funzionalità. È evidente che Google tiene in alta considerazione la privacy degli utenti e si impegna a garantire che i dati non vengano utilizzati per addestrare il chatbot senza il consenso degli utenti.