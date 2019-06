Op. 64, la prima compagnia di opera contemporanea di Milano, è orgogliosa di presentare al Teatro Carcano domenica 23 giugno alle ore 20:30 Dido & Aeneas – Olympus Games.

La regista Federica Santambrogio porta in scena un’opera particolarissima e unica nel suo genere, un mix tra l’opera barocca Dido and Aeneas di Purcell e l’opera contemporanea scritta da Daniela Morelli e composta da Matteo Manzitti.

Pilar Bravo cura la direzione musicale dello straordinario coro di voci bianche di OperaLab 2019, il progetto realizzato per il sesto anno consecutivo da Op.64 con bimbi e ragazzi tra gli 8 e i 18 anni, che affiancherà i protagonisti di Dido & Aeneas – Olympus Games.Le voci principali sono affidate ai cantanti Chiara Osella (Didone), Emmanuel Ducroz (Enea), Angelica Lapadula (Belinda), Eleonora Lué (Sorceress), Pietro Bolognini(Cupido/Ascanio), mentre gli attori Erika Urban e Loris Fabiani ricoprono i ruoli di Giove e Giunone e la danzatrice Alessandra Cozzi interpreta Venere. Suona l’ensemble del Liceo Musicale Tenca. Le scene sono di Clara Chiesa e Marta Vianello, i costumi di Micaela Sollecito e il combattimento scenico è curato da Simone Belli.

La drammaturgia di Dido & Aeneas - Olympus Games mette l’accento sull’attualità del tema dei popoli che fuggono da città in guerra e vengono accolti in altre terre.

Enea come il primo migrante. Enea che fugge da Troia in fiamme e approda a Cartagine, una città che è una sorta di proiezione mitologica della Sicilia attuale. Un luogo in cui il migrante viene accolto, crea relazioni e vive. Un luogo che prende vita da questa accoglienza. Ma una decisione esterna, veicolata da un messaggero degli dei, cambia il destino di Enea che si ritrova nuovamente esule e in balia del mare. Nonostante l’intimazione di Giunone di chiudere i porti italiani, Enea verrà idealmente traghettato dal coro finale, riuscendo ad approdare sulle coste laziali, dove fonderà una nuova patria, la nostra.

Cast:

Chiara Osella (Didone); Emmanuel Ducroz (Enea); Angelica Lapadula (Belinda); Eleonora Lué (Sorceress); Pietro Bolognini (Cupido/Ascanio); Erika Urban (Giove); Loris Fabiani (Giunone); Alessandra Cozzi (Venere); Voci bianche OperaLab (Mercurii); Voci bianche OperaLab (Arpie); Voci bianche OperaLab (Streghe); Voci bianche OperaLab (Cortigiani); Voci bianche OperaLab (Coro); Voci bianche OperaLab (Venti)



_©Angelo Antonio Messina

www.teatrocarcano.com

Biglietti: 15 euro - Ridotto sotto gli 8 anni: 10 euro

Info e prevendite: Biglietteria del Teatro Carcano

MM3 Crocetta - Autobus: 94 - Tram: 16 e 24





Credits immagine della locandina:

Silvia Pampallona

Grafica Giardino22 art lab