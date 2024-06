DOMANI SABATO 29 GIUGNO A CIVITAVECCHIA NELLA CHIESA DI S. GORDIANO (ORE 10) I FUNERALI DI FEDERICA RANUCCI

Civitavecchia saluta con commozione Federica Ranucci rendendo omaggio alla sua memoria e al suo contributo alla comunità della città come madre, figlia, sorella e amica. A dare notizia della sua prematura scomparsa, avvenuta ieri 27 Giugno 2024 all'età di 46 anni, il marito, il figlio, il padre, il fratello e tutti i parenti che la amavano.

Al ricordo e al dolore della famiglia si è unito anche il cordoglio del titolare e dei dipendenti del Centro Commerciale Benedetti di Tarquinia. In una nota stampa lo zio Enrico Benedetti nell'esprimere la solidale vicinanza al lutto dei familiari ricorda la figura di Federica anche sotto il profilo di «validissima e preziosa collaboratrice, mai dimenticata, del comparto telefonico del Gruppo per tutto il periodo della diffusione e del radicamento della telefonica mobile in Civitavecchia».

I funerali si terranno domani, Sabato 29 Giugno, a Civitavecchia nella Chiesa di San Gordiano alle ore 10.





Nella foto: Federica Ranucci in un'immagine di repertorio.