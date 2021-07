Ecco l'elenco delle medaglie, sempre rigorosamente meno pregiate, conquistate dall'Italia il 31 luglio.

Simona Quadarella è bronzo negli 800 stile libero ottenuti nuotando in 8:18.35, alle spalle della statunitense Kathleen Ledecky, oro in 8:12.57 e dell'australiana Ariarne Titmus, seconda a poco più di un secondo. È la quinta medaglia conquistata a Tokyo dai nuotatori azzurri.

Un altro bronzo, è arrivato poi dal pugilato con Irma Testa, che nella semifinale dei -57 kg non è riuscita a superare la filippina Nesthy Petecio. Il bronzo conquistato oggi dall'atleta campana, oltre a rappresentare la prima medaglia del pugilato femminile italiano ai Giochi è anche la 600esima medaglia (209 ori, 185 argenti, 206 bronzi) conquistata dall'Italia alle Olimpiadi estive.

Poi è stata la volta di Antonino Pizzolato a conquistare il bronzo nel sollevamento pesi categoria 81 kg. L'azzurro, che ha alzato in totale 365 kg, ha provato anche nell'impresa di aggiudicarsi l'oro con un tentativo, nello strappo, a 210 kg... purtroppo non riuscito. L'atleta siciliano così è stato preceduto dal cinese Lu Xiaojun, che ha alzato complessivamente 374 kg, e dal dominicano Zacarias Bonnat Michel, con 367 kg.

E l'Italia a Tokyo 2020 tocca quota 14 bronzi, che diventa pertanto l'edizione dei Giochi con il più alto numero di terzi posti (il precedente primato erano i 13 bronzi registrati nell'edizione di Roma 1960 e Sydney 2000).



ARGENTO Luigi Samele - Scherma - Sciabola individuale ORO Vito Dell'Aquila - Takewondo - 58 kg BRONZO Elisa Longo Borghini - Ciclismo - Strada individuale in linea BRONZO Odette Giuffrida - Judo - 52 kg BRONZO Mirko Zanni - Pesi - 67 kg BRONZO Nicolò Martinenghi - Nuoto - 100 rana ARGENTO Thomas Ceccon, Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri - Nuoto - 4x100 sl ARGENTO Diana Bacosi - Tiro a Volo – Skeet ARGENTO Daniele Garozzo - Scherma - Fioretto individuale BRONZO Maria Centracchio – Judo – 63 kg BRONZO Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio – Scherma – Spada a squadre ARGENTO Giorgia Bordignon - Pesi - 64 kg BRONZO Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino – Canottaggio – 4 senza BRONZO Federico Burdisso – Nuoto – 200 farfalla ARGENTO Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano, Luigi Samele – Scherma – Sciabola a squadre BRONZO Stefano Oppo, Pietro Ruta - Canottaggio - Doppio PL ORO Valentina Rodini, Federica Cesarini - Canottaggio - Doppio PL ARGENTO Gregorio Paltrinieri - Nuoto - 800 sl BRONZO Martina Batina, Erica Cipressa, Arianna Errigo, Alice Volpi - Scherma - Fioretto a squadre BRONZO Lucilla Boari - Tiro con l'arco - Individuale femminile BRONZO Simona Quadarella - Nuoto - 800 sl BRONZO Irma Testa - Pugilato - 57 kg BRONZO Antonino Pizzolato - Pesi - 81 kg



Da segnalare l'impresa di Nespoli che si è qualificato per disputare la finale per il 1°-2° posto nella gara individuale maschile di tiro con l'arco, mentre nell'atletica ottime le prestazioni ottenute nei 400 ostacoli da Linda Olivieri che va in semifinale con il quarto tempo, dalla discobola Daisy Osakue che si è qualificata alla finale lanciando il disco a 63,66 metri stabilendo così il nuovo record italiano, da Filippo Randazzo che si è qualificato alla finale del salto in lungo con un ottimo 8, 10 e, soprattutto, da Lamond Jacobs, che ha vinto la sua batteria dei 100 metri facendo registrare il notevole tempo di 9'94", nuovo primato italiano e secondo tempo di qualifica.





Crediti immagine: twitter.com/ItaliaTeam_it/status/1421427693384392710