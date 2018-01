Come riciclare un avanzo di pesce: crema di muggine sfiziosa

Ancora pochi giorni e le feste di fine 2017 e inizio 2018 saranno solo un ricordo. Nel caso abbiate ancora un muggine in frigo e non sapete che farne, cotto o crudo che sia, val la pena di provare questa crema di muggine.



Ingredienti (per 8 persone o più)

Un muggine da 300 grammi circa; 75 grammi di olio extravergine d’oliva; 30 grammi di latte; 2 rametti di prezzemolo; sale aromatizzato al limone; pane pistoccu; qualche foglia di rucola piccante; 3 pomodori maturi.

Per preparare un ottimo antipasto è molto semplice. Se il muggine non fosse già cotto, allora bisogna passarlo in padella senza alcun condimento per circa mezz'ora.

Dopo averne scelto accuratamente solo la carne, passarla al mixer insieme a olio, latte, prezzemolo e sale.

Dopo aver ottenuto la consistenza di un patè, comporre gli antipasti, con il pane e la crema di muggine racchiusa tra due foglie di rucola. Sopra una fetta di pomodoro ed un filo d'olio.