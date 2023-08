E la ricetta del piatto qui presentato è, come avrete capito, di origine cinese. Si tratta dell'oca arrosto con mandarino cinese. La prepariamo così.

Ingredienti per 6 persone

1,5 kg di oca 2 rametti di rosmarino

1 ramo di salvia

50 g di burro

5 cucchiai di olio extravergine di oliva

extravergine di oliva 500 ml di vino rosso acido

1 limone

400 g di mandarini

Per guarnire: cavolo piccolo, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, 2 cucchiai di aceto, sale e pepe.

Preparazione Arrosto d'oca al profumo di mandarino Arrosto d'oca

Lavare l'oca e asciugarla. Pulire il rosmarino e la salvia. Sciogliere il burro e l'olio in una padella che possa contenere l'oca in un solo strato. Disporre l'oca nella padella, salare, aggiungere la salvia e il rosmarino sciolto e cuocere in forno a 180°C per circa 3 ore. Nel frattempo, lavare bene i mandarini e asciugarli. Preparare quindi la verza, eliminando le foglie esterne e il torsolo. Tagliare la verza a metà e affettarla sottilmente, lavarla e centrifugarla per farla sgocciolare. Togliere l'oca dal forno e schiumare il grasso in eccesso. Mettere sul fuoco e aggiungere i mandarini infilzati con uno stecchino. Versare il vino, girare la carne e le arance e insaporire con il pepe. Togliere la coca dal fuoco e metterla su un piatto grande con i mandarini. Raccogliere il liquido di cottura in una salsiera. Trasferire il cavolo in una ciotola. Emulsionare l'olio rimanente, l'aceto, il sale e il pepe in una ciotola. Girare il cavolo e servire con l'oca. Servire, naturalmente. Questi sono i dettagli della ricetta. Difficoltà media Tempo di preparazione 30 min. Tempo di cottura 30 min. Costo medio Volete provare anche la ricetta della Faraona con le mele?

Ricetta di Cucina Secondi Piatti