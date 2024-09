L' Ungheria, con la scelta di Semmelweis come candidato agli Oscar 2025 per la categoria Miglior film internazionale, rende omaggio a una figura storica di fondamentale importanza per la medicina.

Ignaz Semmelweis è considerato oggi uno dei padri della prevenzione in medicina, anticipando di decenni la teoria dei germi di Louis Pasteur. La sua storia è un monito sull'importanza di mettere in discussione le certezze e di ascoltare i dati, anche quando vanno contro il pensiero comune.

Questa pellicola è diretta Lajos Koltai, candidato agli Oscar nel 2001 per la fotografia del film Malena di Giuseppe Tornatore.