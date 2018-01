Il principio di indeterminazione di Heisenberg

Ne consegue che non è possibile assegnare istante per istante, posizione e direzione del vettore velocità. Le implicazioni di tutto ciò sono di ampia portata epistemologica, in quanto "segnano" il limite del determinismo fisico formulato da Laplace.

