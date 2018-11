Sport, benessere e bellezza: i segreti della professione di Marinetta

Uno sguardo che sa capire: così Marinetta conquista le persone e regala forma, salute, benessere e armonia.

Sorridente, occhi verdi vispi, boccoli lunghi neri sciolti sulle spalle (perfette) e un portamento elegante da ballerina, fisico da far invidia a una ragazzina. Mi accoglie così Marinetta (all’anagrafe Maria Antonietta), per la nostra intervista.

Un fisico scolpito come deve essere quello di una sportiva, di una personal trainer come Marinetta. Abiti da perfetta insegnante di zumba, una linea e un’energia da far invidia a tante, ma anche in versione serale, chic ed elegante.

Marinetta mi racconta che si è avvicinata al mondo del fitness e all’insegnamento da circa 6 anni. Amante dello sport e della danza da sempre, dopo aver svolto con amore i compiti da mamma, ritorna alle sue passioni: il ballo e lo sport in generale.

Inizia a fare l’insegnante, quasi per caso, e la sua solarità e il suo modo di porsi verso le sue allieve fanno di lei, l’insegnate e la personal trainer “preferita” da tante.

Marinetta gode della piena fiducia delle sue allieve e di tutti quelli che seguono i suoi corsi e le sue lezioni e lei non delude mai nessuno: continua sempre a studiare, aggiornarsi e a sperimentare nuove tecniche da insegnare e da provare su se stessa.

“Bellessere”, ovvero bellezza e benessere, come dice lei. Questi sono gli obiettivi che Marinetta vuole raggiungere per ogni persona che segue i suoi insegnamenti: uomini, donne e ragazze, appassionate di zumba e non solo. Marinetta crea un rapporto personale con ogni sua allieva, capisce cosa serve alla singola persona e la aiuta a raggiungere obiettivi di benessere e salute grazie al movimento, l’attività fisica e la consapevolezza. Dotata di forte intuizione ed empatia Marinetta crea classi, gruppi di lavoro nell’ambito fitness “facendo squadra” con le sue allieve, le addestra le accompagna e segue in tutto il loro percorso di allenamento, ritrovamento della forma fisica e di conseguenza del benessere di tutto il corpo e della mente. Inoltre, Marinetta “insegna davvero”, balla, spiega, aiuta e rende (col tempo) le proprie allieve indipendenti, e in grado di affrancarsi dalla propria insegnante, di capire ed eseguire esercizi e sessioni di allenamento anche da sole, non solo ed esclusivamente in palestra seguite dalla propria istruttrice.

Marinetta durante il suo percorso di studio ha affrontato anche argomenti diversi ma affini alla salute, dalla sana alimentazione a come sviluppare consapevolezza e sicurezza di sé.

Durante le sue ricerche e sperimentazioni, Marinetta ha scoperto la disciplina in cui crede molto, un metodo che insegna e che sperimenta lei stessa, la disciplina “low pressure fitness”: una tecnica di allenamento che coinvolge il corpo in modo completo e globale. Una tecnica di allenamento posturale e respiratorio basata sulla tecnica ipopressiva, lo stretching miofasciale e la neurodinamica.

Le tecniche ipopressive consistono in una serie di esercizi posturali e respiratori, associati a una diminuzione della pressione addominale, che migliora il tono muscolare del cuore portando molteplici benefici alla salute e all’organismo.

Marinetta (fb: Maria Antonietta La Porta), una sportiva, una insegnante speciale grazie alla sua professionalità e versatilità, di soddisfare le esigenze di ogni singola persona.