Misurare i nostri pregiudizi inconsapevoli

Sessualità, genere, peso, colore della pelle, età, razza, disabilità e nazionalità. Tutti bravi a parlarne, nel bene e nel male…..





Quanto preferite le persone Eterosessuali a quelle Omosessuali?

Quanto preferite le persone Normodotate rispetto a quelle Disabili?

Avete una moderata preferenza per i Bianchi rispetto ai Neri?



I pregiudizi sono un preconcetto che viene formato sull’individuo o sul gruppo di individui che si basa sulle opinioni degli altri e che non prevede una conoscenza diretta delle caratteristiche specifiche degli oggetti del pregiudizio.

In merito ai pregiudizi, i quali possono essere considerati come degli atteggiamenti radicati nella personalità, l’individuo tende ad essere più rigido: in quanto atteggiamenti, infatti, gli individui mettono in atto dei comportamenti che favoriscono il verificarsi di determinate risposte nei gruppi soggetti a pregiudizio.



L'Università di Harvard permette di metterci alla prova e misurare quelli che potremmo definire i nostri pregiudizi inconsapevoli.

Io l'ho fatto e mi sono molto stupito di me. Provate al seguente indirizzo...

implicit.harvard.edu/implicit/italy/