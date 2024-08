Come si aspettavano i mercati, non sono giunte novità dalla Cina. Il tasso primario sui prestiti a un anno (LPR), punto di riferimento per la maggior parte dei prestiti alle imprese e alle famiglie, è stato mantenuto al 3,45%.

Il tasso a cinque anni, che è il riferimento per i mutui immobiliari, è stato mantenuto al 3,85%.

La PBOC sta cercando di dare sostegno all'economia che continua a fare fatica. Intanto il cambio USDCNY è risalito a circa 7,14.