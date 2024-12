Il nuovo singolo di Carola, in radio

"Sciamano" è il nuovo singolo di Carola, in radio dal 15 novembre. Questo brano è un tributo allo sciamanesimo, offrendo un'esperienza sonora unica che riconnette ascoltatori a culture e credenze antiche. Con una fusione di elementi magico-ritualistici, la canzone crea una profonda connessione con la natura e il mondo spirituale.

La voce di Carola, ipnotica e avvolgente, guida l’ascoltatore attraverso un paesaggio sonoro etereo. Le influenze afro incontrano un sound elettronico contemporaneo, dando vita a una combinazione affascinante che colpisce sia il cuore che la mente. I ritmi delle percussioni e i sintetizzatori creano una sinfonia che invita a riflettere sulla rilevanza delle tradizioni ancestrali nel mondo odierno.

Con "Sciamano", Carola non fornisce semplicemente un brano musicale, ma propone un viaggio trasformativo. La canzone stimola una meditazione profonda e un senso di unità con l'universo, invitando ciascuno a riscoprire la saggezza antica. Un'opera da ascoltare per chi desidera esplorare il proprio io interiore e connettersi con le forze primordiali della vita. Un'esperienza che promette di ispirare e offrire nuove prospettive.

Carola Di Lorenzo, nata a Torino il 18 giugno 1994, è un'artista poliedrica che ha coltivato sin da giovane la sua passione per il canto, la danza e la recitazione. La sua carriera è iniziata con studi in diverse scuole e una significativa esperienza nei concorsi canori, sia a livello locale che nazionale, partecipando a eventi come lo Zecchino d'Oro e il Gran Palio delle Regioni.

La sua carriera teatrale è altrettanto ricca, con ruoli in musical presso alcuni dei principali teatri di Torino, tra cui il Teatro Alfieri, il Teatro Erba e il Teatro Nuovo. Oltre al teatro, Carola ha anche partecipato come ospite a spettacoli comici con noti attori di programmi come Zeling, Colorado e Camera Caffè.

Ha affinato le sue capacità di performer nei villaggi turistici in Sardegna e in Trentino, lavorando come cantante di piano bar e intrattenitrice. Con il passare del tempo, ha anche iniziato a scrivere canzoni, creando testi musicali sia per se stessa che per altri artisti, e ha cominciato a pubblicare le sue composizioni inedite.

In aggiunta alle sue attività artistiche, Carola ha avuto esperienze nel mondo della radio, sia come ospite che come conduttrice di un programma da lei ideato, dedicato agli animali. La sua versatilità e la sua passione l'hanno portata a esplorare vari ambiti dello spettacolo, consolidando la sua carriera nel mondo dell'arte e dell'intrattenimento.