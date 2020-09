Le parole del professor Alberto Zangrillo dopo il ricovero di Silvio Berlusconi per Covid al San Raffaele:"Ieri, in una situazione di assoluta tranquillità, ho ritenuto di fare una visita e ho rilevato un blando coinvolgimento polmonare e ho ritenuto opportuno un approfondimento diagnostico che si è svolto intorno a mezzanotte al San Raffaele: le risultanze mi hanno consigliato il ricovero ospedaliero, perché siamo di fronte a un paziente che si può definire a rischio per l'età e le patologie pregresse.Quando parlo di blando coinvolgimento polmonare, parlo di una forma di infezione polmonare in una fase iniziale, che è stata individuata nei tempi giusti, molto precocemente.Siamo in un regime di ricovero con una situazione clinica tranquilla e confortante il ricovero ospedaliero è necessario per un attento monitoraggio.Silvio Berlusconi non è intubato e respira spontaneamente. Tutte le narrazione relative ai supporti di ossigenoterapia sarebbero anche plausibili, ma oggi appartengono alla fantasia di qualcuno. Non ci sarebbe nulla di male a farlo.I parametri sono rassicuranti e mi fanno essere ottimista per le prossime ore e giorni.La situazione clinica è allo stato attuale tranquilla e confortante, con indici clinici compatibili con quello che abbiamo osservato prima clinicamente e poi in diagnosi.Berlusconi è in regime di ricovero normale, in una camera che risponde ai requisiti richiesti dalle disposizioni regionali per i pazienti ospedalizzati con COv-Sars-2 e dunque tutti i dispositivi di tutela nei confronti di terzi e dell'ospite.Mi sono imposto di istituire un regime che prevede il riposo assoluto. Non è stato assolutamente facile convincerlo, soprattutto stanotte, ma l'uomo è pronto e intelligente, quindi ne ha convenuto. L'umore non è dei migliori, e neanche il mio.Il ricovero di Silvio Berlusconi durerà qualche giorno. Non ho detto alcune decine, ma qualche giorno, come prevedono i protocolli."



Il bollettino medico diffuso sabato dall'ospedale San Raffaele di Milano: "Il professor Alberto Zangrillo, responsabile della terapia intensiva generale e cardiovascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, rende noto che le condizioni cliniche del paziente Silvio Berlusconi permangono stabili.Il quadro respiratorio e quello clinico confermano un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo."



Questo il bollettino medico di domenica sulle condizioni di Berlusconi, ancora in base alle dichiarazioni di Alberto Zangrillo:"Silvio Berlusconi sta rispondendo adeguatamente alle cure. C’è cauto ottimismo, anche se la fase è delicata.Questo non vuol dire cantar vittoria, perché sapete che appartiene alla categoria definita più fragile, anche da recenti algoritmi che dicono in modo chiaro qual è il ruolo dell’età quando la malattia si conclama dal punto di vista clinico. Oggi, non verrà detto altro: quindi, decorso regolare con paziente tranquillo".