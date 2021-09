Cos’è un Bitcoin wallet?

Sostanzialmente, il Bitcoin wallet, è un portafoglio per Bitcoin, con cui potrai conservare la tua moneta virtuale, effettuare pagamenti o riceverli, ed altro ancorai.

Prima di analizzare nel dettaglio cos’è un wallet, è bene fare un piccolo accenno a cos’è un Bitcoin, cioè una valuta virtuale, senza un valore predefinito, nata nel 2009.

Non stiamo parlando ovviamente di una moneta classica, inteso come l’oggetto in metallo, bensì funzioni esattamente come tale.

Come abbiamo detto, il valore di questa valuta, non è predeterminato da una banca o un organismo, ma varia al variare della domanda, secondo delle leggi di mercato.

Questo gli ha permesso di passare da una valore di zero euro nel 2009, a meno di mezzo euro nel 2010, fino ad oltrepassare ad oggi, dopo dei sali-scendi, i 9000 euro.

Per poter gestire e custodire quindi un “oggetto” dal così alto potenziale valore, occorre uno strumento adeguato, cioè il wallet.



Cos’è possibile fare con un Bitcoin wallet

Dopo aver chiarito cos’è un Bitcoin wallet ed il Bitcoin stesso, ora passeremo ad analizzare nello specifico tutto quello che potrai fare con questo strumento.

Conservare BTC.

Trasferire BTC ad altri utenti.

Effettuare pagamenti agli esercizi commerciali che accettano il Bitcoin come metodo valido

Ricevere pagamenti.

Monitorare tutte le transazioni memorizzate.

Effettuare acquisti negli store online che accettano il metodo di pagamento.



Grazie al portafoglio per Bitcoin, potrai fare tutto quanto elencato.

Tra i più noti portafogli vi sono Bitcoin Core, MultiBit, Armory, Hive OS X ed Electrum.

Tra i portafogli mobili, che svolgono le stesse funzionalità di un portafoglio desktop, ma che in più hanno il vantaggio di effettuare transazioni tramite “touch-to-pay” e NFC, sono da segnalare Bitcoin Wallet, Hive Android e Mycelium Bitcoin Wallet.