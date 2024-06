Il nuovo singolo della cantautrice di Savona

Un brano che rappresenta la presa di coscienza del suo essere e dei suoi pensieri.

«"Niente nuvole" rappresenta un po’ il continuo del racconto di Antartide, il mio primo brano inedito. Una sorta di presa di coscienza del mio essere e dei miei pensieri, l’essere consapevole che nella vita possiamo vivere esperienze positive e meno positive, che spesso magari ci lasciano con il fiato sospeso. L’importante è non arrendersi mai. Niente e nessuno può permettersi di spegnere la luce che abbiamo dentro.» Alessia Vedeo

"Niente nuvole", il nuovo singolo di Alessia Vedeo, assume sonorità scandite da un ritmo accattivante, come una colonna sonora di un viaggio in treno, dove si raccontano spaccati di vita che si osservano dal finestrino.

Il brano sfocia poi in un ritornello energico dal ritmo deciso, come la presa di coscienza che quando perdiamo determinate persone, non è una sconfitta ma un passo verso una nuova e consapevole felicità.

Il brano è stato scritto da Alessia Vedeo e Massimo Trigona che si è occupato ancora una volta della produzione.

Alessia Vedeo nasce a Savona il 17/2/2003. Il suo percorso artistico inizia con la partecipazione a diversi concorsi dove spesso viene notata ed apprezzata vocalmente e dal punto di vista interpretativo. Tra i contest ai quali partecipa ritroviamo: Voci Nuove a Colle Val d'Elsa (Siena), Gazebo Voice a Canelli (Asti), Fuoriclasse Talent 2022 a Tortoreto Lido(Te), VB Factor a Cairo Montenotte (Sv), Langhe Got Talent Serralunga d'Alba(Cn).

Ha avuto inoltre l’occasione di partecipare ad una masterclass formativa con la cantautrice Mariella Nava.

Nell’autunno del 2023 matura l'idea di scrivere il suo primo inedito dal titolo “Antartide” che uscirà su tutte le piattaforme l’8 marzo 2024. Il 7 giugno pubblica il nuovo singolo “Niente nuvole”.

