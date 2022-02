Disponibile la circolare del Ministero della Salute con le indicazioni operative per la somministrazione del vaccino contro il Covid di Novavax in vista del suo arrivo in Italia nelle prossime settimane.

Nel testo si spiega che questo vaccino, "contenente 5 mcg della proteina Spike di Sars-CoV-2 con adiuvante Matrix-M", verrà somministrato come ciclo di 2 dosi (da 0,5 mL ciascuna) a distanza di 3 settimane (21 giorni) l’una dall’altra.

Ogni flaconcino multidose di Nuvaxovid contiene 5 mL di dispersione iniettabile, pari a 10 dosi da 0,5 mL, non richiede diluizione e pertanto è già pronto all’uso.



Il vaccino verrà per il momento utilizzato solo per il ciclo primario. Non vi si potrà ricorrere quindi per la campagna di richiami booster. Per questo servirà prima il via libera da parte dell'Ema.



Nella circolare si segnala infine che "il flaconcino chiuso, conservato in frigorifero a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C, ha una validità di 9 mesi. Il flaconcino chiuso, a temperatura ambiente fino a 25°C, è utilizzabile entro 12 ore. Dopo la prima perforazione, il flaconcino può essere conservato ad una temperatura compresa tra 2°C e 25°C ed è utilizzabile entro 6 ore".





Qui è possibile scaricare la circolare e scheda tecnica del vaccino:

drive.google.com/file/d/1P3NKZNwL--Xg4vIkznJriS8vrBwiptIN/view?usp=sharing